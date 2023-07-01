В УФСИН Архангельской области прошел выпускной

В УФСИН России по Архангельской области прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению на должности выпускников, завершивших обучение в ведомственных вузах ФСИН России.

К выполнению своих служебных обязанностей в учреждениях регионального УФСИН приступят 14 дипломированных специалистов. Заместитель начальника областного Управления полковник внутренней службы Владимир Тропов вручил им первые служебные удостоверения. Он поздравил сотрудников с новым жизненным и профессиональным этапом и отметил, что важно добросовестно решать все задачи, поставленные перед уголовно-исполнительной системой, не останавливаться на достигнутом и постоянно повышать свой уровень. Напутственное слово прозвучало в адрес вновь назначенных офицеров и от помощника начальника УФСИН по работе с верующими иерея Игоря Горбаня. Он пожелал им с достоинством проходить выбранный путь и не забывать о важнейших общечеловеческих ценностях. В завершении церемонии по традиции молодые сотрудники и их наставники возложили цветы к обелиску памяти погибших при исполнении служебного долга.

Молодые специалисты уже знакомы со службой в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, ведь, будучи курсантами, они проходили стажировки в подразделениях ФСИН России по выбранной специализации. Помощь в адаптации к новым условиям работы, приобретении навыков и умений на местах им будут оказывать закрепленные наставники из числа опытных сотрудников учреждений.

Прибывшие лейтенанты пополнят ряды подразделений режима и надзора и безопасности, оперативного, инженерно-технического обеспечения и коммунально-бытового интендантского и хозяйственного отделов, воспитательной и кинологической службы, спецназа и уголовно-исполнительной инспекции. Новыми кадрами пополнились коллективы ИК-1, ИК-7, ИК-16, ИК-21 ОУХД, ИК-29, СИЗО-3, Областной больницы, уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения.