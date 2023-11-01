Ветераны архангельского УФСИН обрели свой флаг

Собственный флаг обрели ветераны Федеральной службы исполнения наказаний России. Начальник областного Управления генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов в торжественной обстановке вручил его руководителю регионального отделения общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Александру Павловичу Кузьмину.

Официальный флаг был утвержден чуть более года назад на Общероссийской ветеранской конференции в Москве. Темно-синее полотнище с фигурным щитом с изображением «столпа Закона», ликторским пучком, мечом в ножнах и ключом – так выглядит официальный символ ветеранского движения уголовно-исполнительной системы страны. Церемония прошла в присутствии представителей ветеранских организаций исправительных учреждений и взаимодействующих структур, личного состава областного Управления.

Поздравляя ветеранов, Михаил Анатольевич отметил, что сегодня переданный Совету флаг будет символизировать верность традиционным ценностям ведомства, единство ветеранского движения и станет ориентиром личному составу для новых достижений. В ответном слове председатель Совета ветеранов УФСИН Поморья Александр Павлович выразил благодарность руководству Управления за оказываемое внимание ветеранам. Закончилась официальная часть награждением. Начальник региональной уголовно-исполнительной системы Михаил Девятов вручил активным членам ветеранского движения ведомства благодарности от руководства УФСИН и заслуженные медали за многолетнюю службу. Сегодня в ветеранскую организацию службы исполнения наказаний Архангельской области сегодня входят более 1700 человек.