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Ветераны архангельского УФСИН обрели свой флаг

Собственный флаг обрели ветераны Федеральной службы исполнения наказаний России. Начальник областного Управления генерал-майор внутренней службы Михаил Девятов в торжественной обстановке вручил его руководителю регионального отделения общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Александру Павловичу Кузьмину. 

Официальный флаг был утвержден чуть более года назад на Общероссийской ветеранской конференции в Москве. Темно-синее полотнище с фигурным щитом с изображением «столпа Закона», ликторским пучком, мечом в ножнах и ключом – так выглядит официальный символ ветеранского движения уголовно-исполнительной системы страны. Церемония прошла в присутствии представителей ветеранских организаций исправительных учреждений и взаимодействующих структур, личного состава областного Управления. 

Поздравляя ветеранов, Михаил Анатольевич отметил, что сегодня переданный Совету  флаг будет символизировать верность традиционным ценностям ведомства, единство ветеранского движения и станет ориентиром личному составу для новых достижений. В ответном слове председатель Совета ветеранов УФСИН Поморья Александр  Павлович  выразил  благодарность руководству Управления за оказываемое внимание  ветеранам. Закончилась официальная часть награждением. Начальник региональной уголовно-исполнительной системы Михаил Девятов вручил активным членам ветеранского движения ведомства благодарности от руководства УФСИН и заслуженные медали за многолетнюю службу. Сегодня в ветеранскую организацию службы исполнения наказаний Архангельской области сегодня входят более 1700 человек. 

 

27 ноябрь 11:21 | : Будни

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