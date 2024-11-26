Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Спрос на психологов в Архангельской области вырос в 19 раз за пять лет

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет, а также в каких психологических услугах больше всего нуждаются работники. 

Спрос на психологов растет 

За последний год российские работодатели открыли более 5 тыс. новых вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем 5 лет назад. Среди российских регионов больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%). При этом в Архангельской области спрос на психологов на рынке труда вырос за пять лет сразу в 19 раз. В Москве потребность в этих специалистах за 5 лет выросла в 5,8 раз, в Санкт-Петербурге – в 12 раз, в Новгородской, Псковской областях – в 11 раз. 

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

Конкуренция за работу психолога выше нормы

Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (она составляет от 4 до 7,9 резюме на вакансию). В данный момент на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов.

Самый высокий конкурс за место работы среди психологов зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), в Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республике Алтай (6), Республике Калмыкия (9), Липецкой области (11,6) и Сахалинской области (12). В Архангельской области конкуренция за рабочие места среди психологов составляет 20 активных резюме на одно рабочее место. При этом подобная высокая активность со стороны соискателей может влиять и на уровень дохода в этой профессии: работодатели не спешат повышать предлагаемую зарплату. Так, сейчас психолог в Архангельской области может заработать порядка 43 тыс. рублей, что ниже среднего дохода жителя региона

В каких программах психологической поддержки нуждаются работники

Опрос соискателей, проведенный hh.ru, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных в регионе заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют. Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников в данный момент – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

10 январь 08:43 | : Будни

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Сочельник – не время для обжорства

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (56)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20