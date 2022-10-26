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В Архангельской области растет спрос на психологов

Служба исследований hh.ru узнала, насколько востребованы сегодня психологи и на какую зарплату они могут рассчитывать.

С января по ноябрь в России было открыто более 5,5 тыс. вакансий для психологов – это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего таких специалистов искали в Москве (24% от всех отрытых в стране вакансий), Санкт-Петербурге (9%), Московской области (6%), Республике Татарстан и Краснодарском крае – по 4% от всех открытых вакансий. На регионы СЗФО всего приходится 13% от всех вакансий психологов по стране. 

В целом на Северо-Западе страны наибольший спрос на психологов и тьюторов держится в Петербурге (69% рабочих мест от всего объема в СЗФО), в Калининградской области (11%), а также Ленинградской области (8%). Сложнее всего найти работу в психологии на Северо-Западе в Новгородской, Псковской области и Коми (по 1% рабочих мест от всего объема в ФО).   

Доля вакансий для психологов от общего количества предложений о работе в психологической сфере в СЗФО, 2022 год:

регион

доля вакансий

Санкт-Петербург

69%

Калининградская область

11%

Ленинградская область

8%

Мурманская область

4%

Архангельская область

3%

Республика Карелия

2%

Новгородская область

1%

Псковская область

1%

Республика Коми

1%

 

Наиболее востребованы психологи в образовательных учреждениях, компаниях из сферы медицины и фармацевтики, государственных и общественных организациях, компаниях из ИТ-сферы, финансового сектора, работодателями из области маркетинга, а также компаниями, специализирующимися на предоставлении услуг для бизнеса.  

«Интересно, что 9% всех открытых вакансий для психологов предполагают удаленную занятость, и удаленку могут предложить работодатели из самых разных сфер. Образовательные и медицинские организации, как правило, ищут психологов для проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий, тренингов, разрешения конфликтных ситуаций. Компании из других сфер бизнеса ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

С начала текущего года около 60 000 россиян разместили или обновили резюме психологов. Это с одной стороны говорит о том, что среди психологов в целом по стране достаточно высокая конкуренция за рабочие места – более 10 резюме на одну вакансию, но с другой стороны компании могут оперативно закрывать вакансии, чтобы обеспечить коллективы нужными специалистами. По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для психологов в России составляет 25 000 – 57 500 рублей. Сами же соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 30 000 – 60 000 рублей.

Отметим, что по результатам опроса, проведенного ранее Службой исследований hh.ru, 27% сотрудников компаний СЗФО признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои личные и рабочие проблемы с психологом. При этом лишь у 8% трудящихся в СЗФО на данный момент есть возможность обратиться к корпоративному психологу и получить консультацию или помощь. 

28 ноябрь 09:10 | : Экономика

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