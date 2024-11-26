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Разборчивые архангелогородцы признали самой бесполезной покупкой девайсы

Архангелогородцы стали более взвешенно относиться к расходам: 44% не делали бесполезных покупок в уходящем году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

По утверждению 44% архангелогородцев, им удалось избежать бесполезных покупок в 2024 году.

  Не смогли противостоять соблазну шопинга 4 из 10. К бесполезным покупкам 7% архангелогородцев отнесли девайсы и гаджеты (вентиляторы для ПК, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны, модемы), столько же недовольны покупкой одежды и обуви: «Приобрел кроссовки для бега, а бегать так и не получается», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть». По 4% сожалеют о покупке продуктов питания (в основном, калорийных) и бытовой техники (в том числе вафельниц, тостеров, фритюрниц, ирригаторов, массажеров и проч.). 3% посчитали бесполезной покупку автомобиля: «Купил другую машину, а можно было ездить на старой». В число других неудачных покупок попали алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения, предметы мебели (их назвали по 1% опрошенных).

  Мужчины чаще называли бесполезным приобретением разнообразные гаджеты, женщины — одежду и обувь.

 

 

10 январь 08:29 | : Будни

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