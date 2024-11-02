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Архангелогородцы предпочитают платить живым людям

Архангелогородцы чаще предпочитают оплачивать покупки у кассира, чем на терминалах самообслуживания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Отсутствие очередей для многих — фактор, определяющий место оплаты покупок, однако обслуживание человеком архангелогородцы предпочтут даже в ситуации, когда нигде нет очередей: каждый второй покупатель пойдет к кассиру, 42% — на кассу самообслуживания.

 Мужчины чаще женщин выбирают оплату у кассира (59 и 43% соответственно), в то время как женщины чаще предпочитают кассы самообслуживания (51% против 34% среди мужчин). Архангелогородцы старше 45 лет выбирают оплату покупок у кассира чаще тех, кто моложе (60%). Традиционный формат оплаты покупок горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (55%).

(фото с https://leaderteam.ru

21 ноябрь 11:19 | : Будни

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