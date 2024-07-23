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Каждый третий архангелогородец хоть раз пускал слезу на работе

Расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Архангельска.

 По мнению 41% архангелогородцев, плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (19%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам.

 Каждый третий архангелогородец признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 18% — неоднократно и по разным причинам, 11% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 4% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (60%) не позволяли себе плакать на работе.

 Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 81% мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 32%.

 Более терпимыми к слезам на работе оказались архангелогородцы до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.

27 август 09:11 | : Будни

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