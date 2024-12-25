Дед Мороз из УФСИН пришел к детям в "Лучик"

По доброй традиции сотрудники УФСИН России по Архангельской области порадовали в преддверии Нового года подопечных Центра помощи детям «Лучик».

Очаровательная Снегурочка появилась перед ребятами, вышедшими на прогулку, первой. Вместе с ними она позвала Дедушку Мороза. Уставший с дороги, он не отказал мальчикам и девочкам в праздничном хороводе и зажигательных танцах. Внимательно выслушал Дед Мороз и стихи малышей.

Главные зимние волшебники пришли в гости к мальчишкам и девчонкам не с пустыми руками: каждый получил сладкий подарок и игрушку. А главным сюрпризом для малышни стало катание на санях Деда Мороза. Быстроногая лошадка подарила детям яркие и незабываемые эмоции.

Отметим, что шефство над Центром помощи «Лучик» региональный УФСИН осуществляет на протяжении уже многих лет. Офицеры радуют ребят не только подарками, но и регулярно передают для них развивающие игрушки и помогают в благоустройстве территории.