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УФСИН подарил архангельским детям новогодний детектив

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области подарили встречу с главным зимним волшебником подопечным центра помощи детям "Лучик".

 По доброй традиции в преддверии Нового года в гости к мальчишкам и девчонкам приехали офицеры уголовно-исполнительной системы. В этот раз Снегурочка пришла к ребятам не в компании с Дедом Морозом, а с кинологом. 

По дороге к детям зимний волшебник потерялся, а специалист из Областной больницы УФСИН Владимир Колупаев и его четвероногий товарищ Ветер вызвались помочь его найти. Но прежде пёс показал детворе, как он чётко выполняет команды "Сидеть", "Лежать" и "Рядом". Ребята смогли и погладить Ветра. А после кинолог дал псу понюхать рукавицу главного героя новогодья и главную команду – "Искать". С поставленной задачей хвостатый справился на "ура".

 Найденный Дед Мороз поиграл с ребятами и вручил им подарки. Завершилась тёплая зимняя встреча хороводом и обещаниями увидеться в следующем году.

 

27 декабрь 16:23 | : Будни

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