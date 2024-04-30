Шефы из архангельского УФСИН пришли к детям с поделками от подопечных

В УФСИН России по Архангельской области в очередной раз прошёл конкурс «Радость детям». Отбывающие наказание создавали игрушки для ребят центра помощи детям «Лучик».

В преддверии Дня защиты детей сотрудники регионального УФСИН посетили своих подшефных, чтобы вручить им множество самых разных развивающих игр. По традиции вручение прошло во время дневной прогулки мальчишек и девчонок. Яркие пазлы, пальчиковый кукольный театр и сортеры сразу привлекли их внимание.

Офицеры показали детям все подарки, которые привезли, рассказали правила некоторых из незнакомых игр. Помогли ребята и выбрать самые интересные игрушки. Очень понравились ребятне деревянный «Тетрис» от мастеров из ИК-29 (п. Река Емца, Плесецкий округ) и вязанный «Сказочный театр» из ИК-14 (г. Вельск). Внимание привлекли яркие сортеры ИК-21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий округ) и магнитная рыбалка ИК-28 ОУХД (п. Ерцево, Коношский район). Лучшими игрушками в этом году были признаны пазлы с любимыми мультгероями, сделанные в ИК-4 (г. Котлас) и лабиринт «Ноев Ковчег» и бизиборд, созданные в ИК-5 (г. Коряжма).