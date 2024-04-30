Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Шефы из архангельского УФСИН пришли к детям с поделками от подопечных

В УФСИН России по Архангельской области в очередной раз прошёл конкурс «Радость детям». Отбывающие наказание создавали игрушки для ребят центра помощи детям «Лучик».

 В преддверии Дня защиты детей сотрудники регионального УФСИН посетили своих подшефных, чтобы вручить им множество самых разных развивающих игр. По традиции вручение прошло во время дневной прогулки мальчишек и девчонок. Яркие пазлы, пальчиковый кукольный театр и сортеры сразу привлекли их внимание.

 Офицеры показали детям все подарки, которые привезли, рассказали правила некоторых из незнакомых игр. Помогли ребята и выбрать самые интересные игрушки. Очень понравились ребятне деревянный «Тетрис» от мастеров из ИК-29 (п. Река Емца, Плесецкий округ) и вязанный «Сказочный театр» из ИК-14 (г. Вельск). Внимание привлекли  яркие сортеры ИК-21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий округ) и магнитная рыбалка ИК-28 ОУХД (п. Ерцево, Коношский район). Лучшими игрушками в этом году были признаны пазлы с любимыми мультгероями, сделанные в ИК-4 (г. Котлас) и лабиринт «Ноев Ковчег» и бизиборд, созданные в ИК-5 (г. Коряжма).

 

31 май 11:01 | : Будни

Главные новости


Этот «Мир» придуман не нами
Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (345)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20