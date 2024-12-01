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20% архангелогородцев считают себя жертвами конфликтов на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные архангелогородцы и руководители, а также представители компаний из Архангельска.

Каждый пятый работающий в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством. В основном инициаторами конфликта архангелогородцы называли своих оппонентов, лишь по 2% опрошенных рассказали, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

 Рабочие конфликты чаще разрешаются без привлечения третьих лиц: об этом сообщили 45% конфликтовавших с коллегами, 49% конфликтовавших с руководством. Только благодаря участию третьих лиц удалось решить проблему 20% поссорившихся с коллегами, 13% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с сослуживцами, 36% поссорившихся с начальством.

 О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 6% управленцев сами инициировали столкновение, 4% назвали зачинщиками подчиненных. В большинстве случаев ситуации разрешались без привлечения третьих лиц.

 В целом для решения рабочих споров практику привлечения специально обученных людей — медиаторов — сейчас практикуют 6% компаний.

 Следует ли увольняться в случае серьезного конфликта с руководителем: 34% экономически активных архангелогородцев считают, что да, 32% — нет, каждый третий затруднился с ответом. Причем больше сторонников разрыва трудовых отношений — среди мужчин. Чем моложе архангелогородцы, тем более категоричны они в вопросах увольнения. Больше всего же уверенных в том, что следует расставаться с работодателем, — среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.

 По факту же, за последний год сменил работу каждый четвертый инициатор конфликтов с коллегами, 13% объектов нападок со стороны сослуживцев. Споры с руководством приводят к разрыву трудовых отношений чаще: покинули компанию 32% зачинщиков конфликтов с начальством и 25% работников, с которыми рассорились руководители.

(фото с https://cool-readers.ru)

26 декабрь 08:00 | : Будни

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