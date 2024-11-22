Осужденный котласской колонии создает Змей к Новому году

Осужденный исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области подготовил лучшие работы на смотр-конкурс «Символ года».

Символом наступающего Нового 2025 года по восточному календарю является зеленая деревянная змея. Она олицетворяет мудрость, силу, терпение, гармонию и баланс, обновление и возрождение, символ роста и развития, удачи и процветания. Осужденным ИК-4 из дерева были изготовлены два сувенира – одна из змей свернулась в клубок, вторая – грациозно расположилась на ветке.

По итогам проведенного смотра-конкурса отделом маркетинга УФСИН сувенирная продукция из ИК-4 была оценена на высоком уровне. Именно эти работы признаны лучшими.