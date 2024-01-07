В колониях Архангельской области "отбывают срок" 30 снежных драконов

Конкурсная комиссия УФСИН России по Архангельской области определила лучшие работы конкурса "Снежные фантазии".

Традиционно в дни новогодних каникул в исправительных учреждениях Поморья появляются фигуры, созданные осужденными из снега. Лидером для творчества становятся символы года. В этот раз в подразделениях УФСИН поселились драконы – в общей сложности отбывающие наказание сделали порядка 30 этих необычных существ.

Третье место по итогам областного конкурса "Снежные фантазии" жюри присудило работе осужденных исправительной колонии №5 (г. Коряжма), вторыми стали снежные мастера из исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск) и их огромный дракон. Покорила жюри снежная фигура из исправительной колонии №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск). Дракон, созданный здешними умельцами, выполнен очень детально, и именно ему присудили победу.