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В колонии под Архангельском сидит талантливый иконописец

В УФСИН России по Архангельской области подвели итоги регионального этапа конкурса иконописи осужденных "Канон".

Творческое состязание проходило в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: "Не числом, а смирением". Ежегодно находящиеся в исправительных учреждениях готовят работы для данного мероприятия. В этом году тема конкурса «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Осужденные архангельского УФСИН покоряли жюри иконами, выполненными в различных техниках. 

По итогам третье место присудили иконе с изображением Святителя Николая Чудотворца, созданной в исправительной колонии №4 (г. Котлас). Портрет патриарха Московского и всея Руси Никона принёс "серебро" осужденному исправительной колонии №16 (г. Онега). Победу одержала Владимирская икона Божией Матери, написанная в исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск), она и будет направлена в Москву на следующий этап конкурса. 

Напомним, что данный смотр проводится ежегодно и организует его Федеральная служба исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России и Попечительским советом УИС.

 

13 ноябрь 12:35 | : Культура / Верую

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