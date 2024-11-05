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В онежской колонии заключенные балуются изготовлением игрушек

В УФСИН России по Архангельской области определили победителей конкурса поделок среди осужденных «Национальная игрушка».

Всем отбывающим наказание было предложено придумать игрушку из любых материалов, которые имеются у них в наличии. Самые главное – необходимо было отразить национальный колорит. Из поступивших работ конкурсная комиссия УФСИН определила лучшие работы.

Третье место занял деревянный медведь осужденного исправительной колонии №5 (г. Коряжма). Второе поделили участники из двух учреждений: жюри была отмечена берестяная барыня из Архангельской воспитательной колонии (п. Талаги, Приморский округ) и парочка из льна, сделанная умельцем исправительной колонии №4 (г. Котлас). Лучшими признаны тканевые куклы-перевертыши, которых создали в исправительной колонии №16 (г. Онега).


 

27 ноябрь 10:35 | : Культура

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