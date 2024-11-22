Студенты архангельских колледжей узнали, кто такой ответственный мужчина

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев с психологом Центра поддержки молодой семьи Алиной Лопатиной провели семинары в медицинском и многопрофильном колледжах Архангельска.

Встречи посвятили теме «Ответственный мужчина».

«Мы благодарим всех участников за активное участие и интерес к теме, а также настоятеля храма святой Матроны за поддержку и вдохновение! Надеемся, что такие мероприятия будут способствовать формированию ответственного подхода к жизни и укреплению семейных традиций», — говорится на странице медицинского колледжа в соцсети.

В многопрофильном колледже также сообщили о полезности беседы: «Приятно, что после такой встречи наши юноши оставили очень много добрых слов в листах обратной связи и поблагодарили Александра Николаевича Григорьева за интересную встречу. Очень надеемся, что эта встреча не пройдет даром, а будет лишь началом осмысления своей мужской роли для наших студентов!»