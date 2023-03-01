Архангельский священник рассказал студентам о "мужской ответственности"

Семинар «Ответственный мужчина» прошел в архангельском многопрофильном колледже. Встречу со студентами провели председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев и психолог Центра поддержки молодой семьи Алина Лопатина.

Дискуссию посвятили вопросам «Что для меня быть ответственным мужчиной?» и «Как им стать?»

«Обычно слово "мужчина" обозначает взрослого человека, а для обозначения ребенка и подростка используются слова "мальчик", "юноша" или "парень". Фундамент взрослого мужчины — его ценности. Что для него главное в жизни? Какие цели он ставит перед собой? Умеет ли заботиться о других? Нужно ли мужчине готовиться к созданию семьи? Какие совместные ценности могут быть в семье? Что может по-настоящему объединить семью и помочь выстроить крепкие отношения в паре? Всеми этими вопросами может задаваться мужчина как во взрослом, так и в молодом возрасте. Но важно начать искать ответы уже сейчас!» — описывается прошедший семинар на странице колледжа в соцсети.

На странице Центра поддержки молодой семьи ВКонтакте сообщается, что между участниками состоялась беседа на темы: «Понятие о мужчине», «В семье мужчина становится мужем», «База семейных отношений».

«Приятно, что после такой встречи наши юноши оставили очень много добрых слов в листах обратной связи и поблагодарили наших гостей за интересную встречу, — рассказали в многопрофильном колледже. — Очень надеемся, что эта встреча не пройдет даром, а будет лишь началом осмысления своей мужской роли для наших студентов!».

(по материалам Архангельской епархии)