"Да прибудет с вами Господь". Митрополит Корнилий напутствовал полицию

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 11 ноября поздравил правоохранителей Архангельской области с Днем сотрудника органов внутренних дел. Архипастырь принял участие в торжественном мероприятии в региональном управлении МВД.

Ниже приводим полный текст слова архипастыря.

Глубокоуважаемые Александр Витальевич и Дмитрий Павлович! Дорогие воины правопорядка!

Позвольте сегодня поздравить ветеранов, руководство и личный состав, а также гражданский персонал управления МВД по Архангельской области с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Ваша служба опасна, труда и ответственна, она почетна и связана с особым риском. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «сотрудники полиции стремятся нести свое непростое служение с честью и осознанием лежащей на них высокой ответственности, являя незаурядное мужество и готовность пожертвовать при необходимости своей жизнью или здоровьем ради блага соотечественников».

Все мы понимаем, как в нынешнее тревожное время необходима качественная и добросовестная работа правоохранительных ведомств. От вашего служения зависят мир и стабильность в обществе, можно сказать, зависит будущее нашего Отечества.

Для того чтобы оставаться на высоте призвания и чести, каждый сотрудник должен укреплять свою духовную форму. Как сохранение телесного здоровья и крепости невозможно без постоянной работы над собой, так и поддержание духа требует усилий. Коллектив и общество состоят из людей, добро и зло живут в сердце конкретного человека, и именно преображение собственной души — это важное делание для всех, кто желает достойно нести высокое ответственное служение.

Для этого и выстраивается взаимодействие органов внутренних дел и Русской Православной Церкви. Отрадно свидетельствовать, что взаимодействие регионального управления МВД и Архангельской епархии, укрепляется и приносит добрые плоды для жителей Русского Севера. Дай Бог, чтобы наше соработничество продолжалось и далее.

Позвольте в этот праздничный день сердечно поблагодарить вас и пожелать, чтобы Господь всегда был рядом с вами, потому что, по слову святого первоверховного апостола Павла, «если Бог за нас, кто против нас?» Низкий поклон за Ваше жертвенное служение народу Божию и Богохранимому Отечеству Российскому! Милосердный Господь мира да благословит всех вас миром и благоденствием. Будьте здоровы и Богом хранимы!

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День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Историю праздника можно отсчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День советской милиции.

В царской России органы внутренних дел официально были образованы в 1802 году после манифеста об учреждении министерств Александра I. При этом собственно структура по охране общественного порядка была заложена за сто лет до этого, при Петре I. А еще раньше, в XVI веке, на Руси появились так называемые «губные старосты», которых называют предшественниками современных участковых. Таким образом, можно сказать, что история правоохранительных органов в нашей стране насчитывает 400 с лишним лет.