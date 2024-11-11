Архангельские силовики посетили богослужение в кафедральном соборе

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 ноября, в праздник святого великомученика Димитрия Солунского, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе.

По окончании Литургии архипастырь совершил заупокойную литию в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. За богослужением молились офицеры УМВД России по Архангельской области во главе с генерал-майором полиции Дмитрием Остапенко.

Митрополит Корнилий обратился к Дмитрию Павловичу и всем присутствующим со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Уважаемый Дмитрий Павлович! Уважаемые воины правопорядка, дорогие братья и сестры.

Позвольте сердечно поприветствовать вас и поблагодарить за то, что в этот особый день вы пришли в храм вознести горячие молитвы Господу Богу.

Сегодня Святая Христова Церковь празднует память святого великомученика Димитрия Солунского. Угодник Божий жил на рубеже третьего и четвертого столетий, когда против христиан было воздвигнуто страшное гонение. Святой Димитрий был высокопоставленным военачальником, но не убоялся императора и открыто исповедовал себя христианином, за что был заточен в темницу, а затем заколот копьями. За исповедание веры Христовой святой Димитрий принял славную мученическую кончину. Даже перед лицом истязателей он сохранил христианское достоинство, мужество и верность Христу Спасителю, Которого возлюбил с детства.

Мужество и верность — важнейшие добродетели духовно зрелого человека, но наипаче они требуются тем, кто избрал для себя непростой путь государственной или воинской службы. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «защита правопорядка, обеспечение мирной и спокойной жизни граждан нашей страны требуют от работников полиции не только первоклассной профессиональной подготовки, но и высоких нравственных качеств, мужества, стойкости и готовности к самопожертвованию. На вас лежит огромная ответственность, ведь от доверия и уважения людей к деятельности органов внутренних дел во многом зависит сохранение стабильности и согласия в обществе».

Не сомневаюсь, что сотрудники органов правопорядка, искренне преданные не только букве, но прежде всего духу закона, являют пример следования своему долгу и присяге. Такой пример явили и те, о ком сегодня мы вознесли заупокойные молитвы. Сотрудники, погибшие при выполнении служебных обязанностей, до конца исполнили свой профессиональный долг и отдали самое дорогое, что есть у человека, ради блага ближних. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя», — говорит нам Господь наш Иисус Христос в Евангелии, и мы верим и знаем, что в очах Божиих не останется тщетным подвиг тех, кто верил Господу Богу и служил Ему, служа ближним, не щадя себя и своей жизни. Да упокоятся души всех верующих во обителях Царя Небесного и да простит им Милосердный Господь Бог все их прегрешения вольные и невольные и да сотворит им вечную память, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец.

Всех вас благодарю за молитвы и на всех призываю Божие благословение.