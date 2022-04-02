Митрополит Корнилий: Немощные дерзости наших враглв будут безуспешны

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 31 июля поздравил жителей Северодвинска с Днем Военно-морского флота. Приводим полный текст архипастырского слова.
Дорогие братья воины Флота Российского!
Дорогие корабелы града Северодвинска!
Позвольте сердечно поздравить вас с Днем Военно-морского флота России!
Сегодня мы с благодарностью к Господу Богу вспоминаем решимость императора Петра Первого, начавшего исторический путь создания, развития и победоносной славы Российского Флота. Все вы, дорогие мои, причастны к сегодняшнему празднику не только по роду служения, но и в связи с тем, что являетесь наследниками и продолжателями духовных традиций русских моряков. У этих традиций есть неисчерпаемый источник - вера наша. Наша вера, по слову апостола Иоанна Богослова, есть «победа победившая мир» (1 Иоанн. 5,2). Неслучайно враги России стремятся лишить нас сего источника, сеют плевелы сомнений, искажают историю Отечества. Все эти «немощные дерзости» будут безуспешны, потому что с нами Бог!
Сегодня каждый из нас может вспомнить святого праведного воина Федора Ушакова — через него Господь Бог явил непобедимую Свою силу. По слову Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, «адмирал Ушаков, все свое упование, свою надежду на Бога возлагал и в этой глубокой вере воспитывал русский флот. — Это и является особым вкладом в созидание Военно-морского флота России и в укрепление державы». Церковь Христова всегда будет духовно поддерживать наших моряков.
Дорогие братья, мы желаем вам крепости сил, здравия и мужества в следовании воинскому долгу и в отстаивании Божией правды.
Милосердный Господь Иисус Христос да укрепит каждого из вас в служении Богохранимому Отечеству нашему!