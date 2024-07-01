Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий призвал на моряков Божие благословение

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 июля поздравил жителей Северодвинска с Днем Военно-морского флота. Приводим полный текст архипастырского слова.

-    Глубокоуважаемые Александр Витальевич и Дмитрий Анатольевич! Дорогие братья воины! Уважаемые корабелы, жители славного града Северодвинска!

    Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-морского флота России!

    Сегодня мы чествуем мужественных и отважных людей, посвятивших свои жизни очень ответственному и трудному служению, и особо поздравляем моряков-подводников Северодвинска.

    По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «каждый, кто служит на подводном флоте современной России, вооруженном грозным оружием, должен сознавать свою историческую ответственность за Родину. На вас особая надежда нашего народа. Вы — элита наших Вооруженных сил, и такое служение не может быть легким, но оно должно непременно сопровождаться уважением и признательностью всего народа». Дай Бог, чтобы эти замечательные слова Предстоятеля Русской Православной Церкви вдохновляли вас на дальнейшие труды.

    В наше тревожное время личный состав ВМФ в сложнейших условиях проявляет отвагу и доблесть в служении Родине, и все соотечественники благодарны вам за вашу службу. Святая Христова Церковь всегда возносит молитвы о православном воинстве, и мы верим и знаем, что Милосердный Господь мира никогда не оставит тех, кто с честью и достоинством служит благу Богохранимого Отечества нашего и российского народа.

    Позвольте пожелать вам и вашим семьям всеукрепляющей помощи Божией, крепости сил и здравия. Всех вас сердечно благодарю за службу! Да хранит Господь Бог землю Русскую и весь народ наш в мире и благоденствии!

    Призываю на всех Божие благословение! 

29 июль 09:14 | : Будни / Верую

Главные новости


В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться
Группа Аквилон первой в регионе расселила деревянные дома в рамках программы КРТ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (291)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20