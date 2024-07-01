Митрополит Корнилий призвал на моряков Божие благословение

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 июля поздравил жителей Северодвинска с Днем Военно-морского флота. Приводим полный текст архипастырского слова.

- Глубокоуважаемые Александр Витальевич и Дмитрий Анатольевич! Дорогие братья воины! Уважаемые корабелы, жители славного града Северодвинска!

Сердечно поздравляю вас с Днем Военно-морского флота России!

Сегодня мы чествуем мужественных и отважных людей, посвятивших свои жизни очень ответственному и трудному служению, и особо поздравляем моряков-подводников Северодвинска.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «каждый, кто служит на подводном флоте современной России, вооруженном грозным оружием, должен сознавать свою историческую ответственность за Родину. На вас особая надежда нашего народа. Вы — элита наших Вооруженных сил, и такое служение не может быть легким, но оно должно непременно сопровождаться уважением и признательностью всего народа». Дай Бог, чтобы эти замечательные слова Предстоятеля Русской Православной Церкви вдохновляли вас на дальнейшие труды.

В наше тревожное время личный состав ВМФ в сложнейших условиях проявляет отвагу и доблесть в служении Родине, и все соотечественники благодарны вам за вашу службу. Святая Христова Церковь всегда возносит молитвы о православном воинстве, и мы верим и знаем, что Милосердный Господь мира никогда не оставит тех, кто с честью и достоинством служит благу Богохранимого Отечества нашего и российского народа.

Позвольте пожелать вам и вашим семьям всеукрепляющей помощи Божией, крепости сил и здравия. Всех вас сердечно благодарю за службу! Да хранит Господь Бог землю Русскую и весь народ наш в мире и благоденствии!

Призываю на всех Божие благословение!