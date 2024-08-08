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В Архангельске спортивные площадки появляются в детских садах

Об этом рассказал глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Универсальные спортплощадки теперь строим не только на территории школ, но и детских садов. С дошкольного возраста дети занимаются легкой атлетикой, осваивают азы игровых видов спорта: футбол, баскетбол и волейбол. Дополнительно устанавливаем снаряды для подготовки к сдаче норм ГТО.

 На территории детсада № 157 «Сиверко» дети уже занимаются на новой площадке, которую обустроили по проекту инициативного бюджетирования. Спортплощадка и экопарк появились на месте пустыря в районе Стрелковой, 22.

 «Сиверко» - самый большой садик города: 3 корпуса, более 800 воспитанников. На новой спортплощадке смогут заниматься физкультурой не только дети этого садика. Есть договоренность, что на мероприятия будут приглашать и ребят, которые посещают другие дошкольные учреждения округа Майская горка. Вместе с администрацией округа и департамента образования уже составляется план соревнований и других событий.

 Реализация проекта у детского сада «Сиверко» - тот случай, когда стоит похвалить подрядчика. Компания «Стадион» выполнила работы качественно и в срок. Эта организация участвовала и в создании универсальной спортплощадки на территории еще одного садика - № 32 «Песенка» в привокзальном микрорайоне. Сейчас здесь завершается благоустройство, а в сентябре состоится открытие.

29 август 12:21 | : Политика

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