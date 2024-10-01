В Архангельске появится новый сквер "На Стрелковой"

Рабочие будни главы администрации Архангельска Дмитрия Морева устами его самого:

- Губернаторский проект «Комфортное Поморье» в этом году реализуем впервые, и уже есть наглядные результаты. Накануне я встретился с подрядчиком и жителями микрорайона, чтобы вместе оценить создание прогулочной территории у детского сада «Сиверко».



Инициаторы дали ему название «На Стрелковой». Здесь на месте пустыря появляется не просто тротуар, а настоящий сквер. Подрядчик завершает укладку плитки, закупил скамейки, готов монтировать освещение.



Уже сейчас видно, что проект удачный и требует продолжения. Такие идеи есть у активистов, и их поддерживают городские депутаты. На месте обсудили с председателем совета дома на Карпогорской, 14 Ариной Сергей следующие этапы благоустройства. Жители подали заявку на участие в проекте «Комфортное Поморье» и на 2025 год. Внимательно отнесемся к рассмотрению каждой инициативы. Всего их поступило 490.







