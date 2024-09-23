В архангельских исправительных колониях снова стали венчаться

В храме исправительной колонии № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) прошло Таинство венчания.

Свой гражданский брак, заключенный в июне этого года, укрепить церковным благословением решили осужденный Дмитрий и его супруга Ольга. В храме в честь Симеона Богоприимца, расположенном на режимной территории, муж и жена принесли клятву хранить любовь и верность друг другу во имя совместной жизни, рождения и воспитания детей. Для того, чтобы атмосфера венчания максимально соответствовала всем православным канонам, вместе с настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиереем Сергеем Рихтером в ИК-4 прибыли певчие.

По словам заместителя начальника учреждения Константина Кириенко в исправительном учреждении последнее венчание было в 2004 году. После завершения Таинства венчания отец Сергий пообщался с супругами в неформальной обстановке, отвечая на интересующие вопросы и давая советы молодой семье. Такие беседы всегда оказывают неоценимую помощь, помогая легче переносить жизненные тяготы.

- Создание семьи, безусловно, положительно влияет на осужденного, помогает ему переосмыслить свои прошлые ошибки, начать жизнь с новыми ценностями, так как теперь появляется и ответственность перед близким человеком и желание скорее начать семейную жизнь на свободе, - отметил заместитель начальника ИК-4 УФСИН России по Архангельской области Константин Кириенко.