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Заключенные Коряжмы изготавливают иконы к Пасхе

Отбывающие наказание исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма)  в творческой мастерской  ЦТАО изготовили  репродукцию иконы "Тихвинской Божией Матери".

В учреждение обратился настоятель храма поселка Вычегодский протоиерей Сергий Рихтер с просьбой сделать икону. Священнослужитель регулярно посещает учреждение. Здесь он проводит с православной общиной из числа осужденных беседы и богослужения в храме, расположенном на режимной территории. 

Руководство  ИК-5 пошло навстречу священнослужителю и в самые кратчайшие сроки  просьба была выполнена. Работу вели четверо осужденных, трудоустроенных в деревообрабатывающем цехе Центра трудовой адаптации. Икона изготовлена на  высокотехнологичном оборудовании, это дало возможность сделать на изделии  объемные детали повышенной сложности.  Она выполнена из дерева и чтобы избежать влияния атмосферных осадков и температурных перепадов  ее обработали специальным составом.  Также осужденные использовали и новые технологии нанесения потали, это придало некоторым деталям  готового изделия ровный глянец, который отражает даже малейшие лучики света, что создает эффект свечения поверхности. 

Икона Тихвинской Божией Матери уже передана в храм поселка Вычегодский. Этот труд осужденных стал подарком прихожанам и настоятелю к великому празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе.


05 апрель 10:11 | : Будни

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