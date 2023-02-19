Заключенные Коряжмы изготавливают иконы к Пасхе

Отбывающие наказание исправительной колонии № 5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) в творческой мастерской ЦТАО изготовили репродукцию иконы "Тихвинской Божией Матери".

В учреждение обратился настоятель храма поселка Вычегодский протоиерей Сергий Рихтер с просьбой сделать икону. Священнослужитель регулярно посещает учреждение. Здесь он проводит с православной общиной из числа осужденных беседы и богослужения в храме, расположенном на режимной территории.

Руководство ИК-5 пошло навстречу священнослужителю и в самые кратчайшие сроки просьба была выполнена. Работу вели четверо осужденных, трудоустроенных в деревообрабатывающем цехе Центра трудовой адаптации. Икона изготовлена на высокотехнологичном оборудовании, это дало возможность сделать на изделии объемные детали повышенной сложности. Она выполнена из дерева и чтобы избежать влияния атмосферных осадков и температурных перепадов ее обработали специальным составом. Также осужденные использовали и новые технологии нанесения потали, это придало некоторым деталям готового изделия ровный глянец, который отражает даже малейшие лучики света, что создает эффект свечения поверхности.

Икона Тихвинской Божией Матери уже передана в храм поселка Вычегодский. Этот труд осужденных стал подарком прихожанам и настоятелю к великому празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе.



