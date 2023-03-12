На Пасху в архангельских колониях пекли куличи и причащались

Светлое Христово Воскресение отметили люди, пребывающие в учреждениях УФСИН России по Архангельской области. Накануне Пасхи и в продолжающиеся дни празднования осужденные общались со священнослужителями, готовили праздничные блюда и участвовали в культурных событиях.

В исправительной колонии № 4 в Котласе к празднику местные пекари испекли 600 куличей. «Заявки на их изготовление поступили и от отбывающих наказание, и от личного состава, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. — В субботний день в столовой учреждения во всю кипела работа, чтобы кулинарные мастера смогли порадовать всех желающих. В соответствии с традицией праздника в Пасху настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери протоиерей Сергий Рихтер в столовой учреждения освятил куличи».

«Большие православные праздники одинаково важны как на воле, так и в условиях лишения свободы. Мы видим, что верующие осужденные искренне ждут приезда священнослужителя, чтобы пообщаться с ним», — отметил заместитель начальника ИК-4 УФСИН России по Архангельской области Константин Кириенко.

Исправительную колонию № 21 в поселке Икса Плесецкого округа в преддверии Пасхи посетил руководитель тюремного отдела Плесецкой епархии настоятель храма апостола и евангелиста Иоана Богослова протоиерей Глеб Должиков. Как рассказали в региональном УФСИН, «Представитель Русской Православной Церкви провел встречу с отбывающими наказание в храме в честь святых апостолов Петра и Павла, расположенном на режимной территории. Священнослужитель с присутствующими пообщался на тему духовного просвещения. Затем он провел исповедь осужденных с последующим служением Божественной литургии, где допущенные лица причащались Святых Христовых Тайн. Протоиерей Глеб Должиков уже длительное время окормляет данное исправительное учреждение и регулярно посещает его для общения с отбывающими наказание».

Осужденные исправительной колонии № 5 в Коряжме встретили главный православный праздник богослужением, которое прошло в местном храме в честь святителя Николая Чудотворца. «Затем прихожане из числа лиц, отбывающих наказание, вышли на Крестный ход, для них звучал праздничный звон колоколов. После присутствовавшие на службе угощались куличами и пасхальными яйцами, освященными накануне иереем Алексеем Янпольским, настоятелем храма иконы Божией Матери "Троеручица" микрорайона Лименда г. Котласа, приезжавшим специально для этого в учреждение. Все православные праздничные атрибуты были приготовлены работниками столовой ИК-5. За обедом осужденные учреждения смогли отведать пасхальные куличи», — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Осужденные участка, функционирующего как исправительный центр, при колонии-поселении № 3, также посетили богослужение, которое прошло в храме в честь святого благоверного князя Александра Невского. «После священного таинства желающие смогли поставить свечи за здравие родных и близких. Также в этот день приговоренные к принудительным работам посмотрели фильм об истории светлого и доброго праздника и участвовали в праздничной викторине. За верные ответы вручались жетоны, осужденный, набравший наибольшее количество, получил пасхальный подарок», — отметили в региональном УФСИН.

В храме воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) также прошла Литургия. Ее возглавил клирик Сретенского храма Заостровья иерей Михаил Попов. «В этот день встретиться со священнослужителем пожелали порядка 20 человек, — рассказали в региональном УФСИН. — В храме в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, расположенном на территории колонии, прошла служба, а также воспитанники смогли принять участие в таинствах Исповеди и Причастия. В завершении отец Михаил провел беседу с подростками о вере и молитве. Он много говорил с прихожанами о любви, которая подразумевает работу над собой, поскольку настоящая любовь — это жертва. Он призвал ребят учиться умению владеть собой, брать на себя обязательства в заботе о других и нести ее до конца дней».

«Встречи с представителями Русской Православной Церкви учат воспитанников милосердию, терпимости и дарят надежду, думать не только о себе, но и о родных и близких», — прокомментировал заместитель начальника АВК УФСИН России по Архангельской области Андрей Гусев.

Также в честь Пасхи Христовой в Архангельской воспитательной колонии прошло культурно-массовое мероприятие.

«В преддверии Великой Пасхи учреждение посетили волонтеры автономной некоммерческой организации социальной поддержки людей в трудной жизненной ситуации "Добрый город". Для подростков, отбывающих наказание, они провели концерт под названием "Люби всем сердцем!". Музыкальная группа "Три свечи" исполнила авторские композиции и песни известных музыкантов. Каждое произведение несло зрителям надежду, веру в себя и людей. Особо подросткам понравилось завораживающее исполнение мелодий на саксофоне. В завершении праздничного концерта подростки поблагодарили артистов громкими аплодисментами. Отметим, что подобные мероприятия направлены на духовно-нравственное просвещение подростков», — пояснили в пресс-службе УФСИН России по Архангельской области.