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13% архангелогородцев ходят на работу впустую

Не только зарплата: в работе архангелогородцев вдохновляет личный успех и возможность помогать людям. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Отвечая на вопрос, что больше всего вдохновляет в работе, каждый четвёртый архангелогородец назвал зарплату. 10% опрошенных мотивирует успех в достижении целей и результатов. 9% вдохновляются возможностью помогать людям. 8% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе. 7% воодушевляет общение с людьми. По 6% респондентов отметили, что их заряжают сам рабочий процесс и возможность развития своих способностей. Проявлять творческие способности на работе, постоянно обучаться новому и решать интересные задачи нравится по 3% сотрудников. Новые вызовы стимулируют только 1% опрошенных. Столько же респондентов побуждают работать самореализация, возможность заниматься любимым делом и применять свои знания и опыт.

 Не находит источников вдохновения в работе каждый восьмой (13%).

 Мужчин в работе чаще всего вдохновляют зарплата, сам процесс труда и возможность решать новые задачи, женщин — общение с людьми, достижение целей, дружный коллектив, а также помощь людям.

 (картинка с https://www.u-b-s.ru

03 октябрь 08:00 | : Будни

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