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Настроение 40% архангелогородцев зависит от похвалы начальства

Критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала — маркетологов и бухгалтеров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

40% архангелогородцев, чтобы работать лучше, нужна похвала со стороны руководства и слова благодарности за достигнутые результаты. Еще для 38% основным стимулом в работе является процесс самосовершенствования. Критика мотивирует только 9% респондентов.

 Похвала от руководителя важнее для женщин, чем для мужчин (48% против 32%). Представители сильного пола в меньшей степени зависимы от мнения начальства, их мотивирует сам процесс и возможность саморазвития.

 Архангелогородцы до 34 лет чувствительны к одобрению, так и критике. Самосовершенствование чаще является основной мотивацией для горожан старше 45 лет (47%) и для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. (43%).

 Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего нуждаются в похвале маркетологи и бухгалтеры. О том, что работа — это процесс самосовершенствования, чаще говорили юристы и секретари. Объективная критика скорее подстегнет к работе каждого седьмого менеджера по продажам и каждого десятого дизайнера: «По-хорошему, нужно всегда получать критику на свою работу для того, чтобы развиваться».

14 сентябрь 09:00 | : Будни

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