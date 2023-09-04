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Архангелогородцев в работе больше всего вдохновляет зарплата

Зарплата — главный мотивирующий фактор в труде.

Очевидно, что в работе больше всего вдохновляет зарплата, — ее назвали 29% жителей Поморья. Интересно, что еще, кроме денег, воодушевляет в труде. По 8% мотивирует достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. 5% вдохновляются общением с людьми, 4% — атмосферой в коллективе. Возможность творить и самореализовываться воодушевляет по 3% опрошенных, заниматься любимым делом — 2%. Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт мотивирует по 1% респондентов.

Среди других источников вдохновения архангелогородцы называли благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и проч.

 Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет (10%).

 Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин — возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.

(фото с https://nk-online.ru)

26 сентябрь 08:00 | : Будни

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