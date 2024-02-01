Прокуроры вникли в проблемы пожилых жителей Поморья

В преддверии Международного дня пожилых людей работниками органов прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа организованы встречи с ветеранами и пенсионерами.

Так, заместителем руководителя регионального надзорного ведомства Павлом Матанцевым проведен выездной прием граждан в ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в ходе которого получены заявления по вопросам обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями и доставки социальных выплат проживающим в интернате постояльцам.

Прокурором г. Коряжмы Евгением Титовым на личном приеме в ГБУ СОН АО «Коряжемский КЦСО» принята ветеран Великой Отечественной войны, встретившая накануне 100-летний юбилей.

Прокурор г. Северодвинска Игорь Федоровцев и прокурор Пинежского района Евгений Прийменко осуществили выезды в расположенные на поднадзорной территории социальные дома-интернаты.

Приморским межрайонным прокурором Артёмом Обуховым и заместителем Онежского межрайонного прокурора Евгением Гриценко посещены по месту жительства участники Великой Отечественной войны, которым даны разъяснения по вопросам предоставления мер социальной поддержки.

Работник Котласской межрайонной прокуратуры выезжал к бывшей жительнице блокадного Ленинграда, сообщившей о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме. По требованию прокурора управляющей организацией организовано устранение выявленных нарушений.

Прокурор г. Архангельска Антон Филимонов и прокурор Мезенского района Евгений Климов в преддверии Дня пожилых людей осуществили выездные приемы по месту жительства инвалидов, озвученные ими проблемы поставлены на контроль.

Прокурором Плесецкого района Анатолием Богдановым по жалобам пенсионеров из с. Конево на несанкционированную свалку организована проверка исполнения природоохранного законодательства.

Участие в приеме пожилых людей также приняли иные работники надзорного ведомства.

Например, прокуратура Няндомского района в местной организации Всероссийского общества инвалидов организовала встречу по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями, а представители Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры приняли участие в проекте «Социальный десант».

В каждом случае обращения ветеранов и пожилых людей органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа будет оказано необходимое содействие в реализации их прав и приняты меры к устранению нарушений закона.



