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Прокуратура Архангельской области выслушала жалобы граждан на здравоохранение

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа организованы личные приемы граждан по вопросам своевременности лекарственного обеспечения и доступности медицинской помощи.

Выездные приемы проведены в отдаленных населенных пунктах, учреждениях социального обслуживания населения и интернатах, а также по месту жительства лиц с ограниченными возможностями.

При организации проверок по обращениям, полученным в ходе личного приема, применялся комплексный подход, в ряде случае потребовалось принятие мер прокурорского реагирования.

К примеру, благодаря вмешательству прокуратуры Вилегодского района возобновлено водоснабжение Вохтинского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ».

В ходе проверки в ГБСУ АО «Маймаксанский психоневрологический интернат» установлено, что своевременное прохождение заявительницей медико-социальной экспертизы в целях подтверждения инвалидности не обеспечено, вследствие чего ей приостановлена выплата пенсии. По итогам рассмотрения представления прокурора г. Архангельска названным учреждением получателю социальных услуг оказано содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, выплата пенсии возобновлена. 

По вопросам предоставления медицинских услуг надзорным ведомством обеспечено взаимодействие с общественными организациями.

Так, прокурором Няндомского района в местном отделении Всероссийского общества инвалидов проведен прием лиц с ограниченными возможностями, прокурором г. Коряжмы организована встреча с представителями местной общественной организации «Дети войны», прокурором Холмогорского района принято участие в организованном местным представительным органом «круглом столе».

В целях оперативного пресечения нарушений и восстановления прав граждан надзорное ведомство напоминает жителям региона о наличии в прокуратуре Архангельской области и Ненецкого автономного округа «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства в сфере здравоохранения, куда можно обратиться по вопросам лекарственного обеспечения лиц с редкими (орфанными) заболеваниями, паллиативной помощи, отказов в выдаче рецептов на льготные лекарственные препараты. 

«Горячая линия» работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов, куда желающие могут обратиться по телефонам 8 (8182) 41-02-36, 41-01-95. 

Аналогичные «горячие линии» открыты в территориальных прокуратурах.

19 август 10:48 | : Скандалы

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