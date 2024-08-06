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Сотрудники колонии в Талагах собрали подарки для "Мамонтенка"

Члены Совета молодых специалистов воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) среди личного состава организовали сбор канцелярских товаров для воспитанников Архангельского центра содействия семейному устройству «Мамонтенок». 

В учреждении находятся ребята-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей.  Сотрудники охотно откликнулись на оказание адресной помощи по сбору всего необходимого к новому учебному году. За короткий срок были собраны нужные предметы, без которых не обходится ни одно школьное занятие, это ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, фломастеры. Все уже передали педагогам центра «Мамонтенок». 

Коллектив Архангельской воспитательной колонии всегда приветствует оказание помощи тем, кто в этом нуждается, тем более, если это касается  детей.

 

 

09 сентябрь 10:43 | : Будни

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