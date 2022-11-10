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Сотрудники архангельского УФСИН стали еще добрее к Новому году

Личный состав УФСИН России по Архангельской области присоединился к добрым предновогодним делам.

 Больше 300 различных подарков передали офицеры для детишек Приморского комплексного центра социального обслуживания. Это не только сладости, но и игрушки, вязаные теплые вещи. Все они будут вручены детям в преддверии главного зимнего праздника. Подарки получат 73 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья Приморского района и 183 мальчишки и девчонки, состоящие на социальном обслуживании в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия по Пинежскому району.

 В этом году сбор подарков поддержали в исправительной колонии №1, колонии-поселении №3, исправительной колонии №4, исправительной колонии №14, исправительной колонии №29, Областной больнице, Архангельской воспитательной колонии, Управлении по конвоированию, следственном изоляторе №1, уголовно-исполнительной инспекции, ЦИТОВ, БМТиВС, отделах Управления. От руководства Приморского КЦСО в адрес начальника УФСИН получено благодарственное письмо.

 Отметим, что сотрудники уголовно-исполнительной системы Поморья регулярно поддерживают волонтерские акции, направленные на поддержку тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.


 

13 декабрь 13:53 | : Будни

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