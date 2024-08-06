Митрополит Корнилий освятил закладной камень будущего храма в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 сентября совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского в Северодвинске.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнил сводных хор певчих архиерейского хора и хора северодвинского храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к участникам события со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно приветствую всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, и поздравляю с праздником Воскресного дня и со знаменательным событием освящения закладного камня в основание строящегося храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

Сей дивный угодник Божий родился в конце III века на далеком от нашей земли острове Кипр. Житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной подвижнику от Господа. Мы знаем, что он принимал участие в деяниях I Вселенского Собора и защищал истинную веру Христову от ариевой ереси. По слову святителя пробуждались мертвые, укрощались стихии, сокрушались идолы. Угодника Божия любят во всем мире и в России очень многие верующие обращаются к нему с горячими молитвами во всяких жизненных обстоятельствах, неизменно получая от Господа просимое во благо по молитвам святителя Спиридона. Особым свидетельством огромной народной любви к сему удивительному чудотворцу стало решение освятить этот храм в честь его святого имени.

Созидание сего святого храма — дело множества самых разных людей, которые вносят свою посильную лепту во славу Божию. Можно сказать, что весь славный град Северодвинск объединился для благой цели возведения святыни, которая будет служить преображению душ человеческих. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Церковь призвана объединять всех: «Это единственный институт, в котором стираются всякие человеческие различия — и политические, и национальные, и имущественные, и культурные. Церковь объединяет всех ради вечного спасения людей, которое начинается здесь, на земле, через устроение мирной и справедливой жизни для всех».

«Дом Мой домом молитвы наречется», — говорит Господь в Священном Писании, и мы верим и знаем, что там, где совершается молитва, и люди собираются для того, чтобы едиными усты и единым сердцем прославлять Бога, Единого в Троице, там жизнь меняется в лучшую сторону. «Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшею тишиною», — говорит святитель Иоанн Златоуст, указывая на то, что храм есть лечебница души. В храме мы «лицом к лицу» общаемся с Господом Богом и участвуем в таинствах церковных, очищаем свою бессмертную душу, стяжаем благодать Божию, и нам открываются врата Царствия Божия, которое начинается не после отшествия в Вечность, а здесь, на земле, во время нашей с вами земной жизни. Дай Бог, чтобы мы не тратили время впустую, но старались наполнить свою жизнь любовью, созиданием и добром. Именно к этому и стремятся все, кто полагает труды на ниве строительства сего святого храма, который будет выполнен в форме, символически напоминающей корабль, в традиции северного церковного зодчества по проекту московского архитектора Ростислава Логовского. Воистину Церковь есть корабль спасения, и дай Бог, чтобы созидаемый в Северодвинске храм святителя Спиридона Тримифунтского стал спасительным и благодатным местом, где каждый человек сможет найти для себя духовное утешение и радость во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь!

Сердечно благодарю всех вас, дорогие мои, и поздравляю с сегодняшним знаменательным событием! Призываю на всех вас Божие благословение!

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Митрополит Корнилий наградил благословенной архиерейской грамотой генерального директора ООО «АЛС групп» Леонида Валерьевича Рогова.