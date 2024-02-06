Мтирополит Корнилий посетил Нарьян-Мар и совершил богослужение

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 февраля, в неделю 35-ю по Пятидесятнице, праздник собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершил Божественную литургию в храме-часовне святителя Николая Чудотворца на территории горно-обогатительного комбината имени В.П. Гриба в Мезенском округе.

Главе митрополии сослужили клирики Архангельской епархии. Диаконский чин возглавил протодиакон Константин Захаров. Песнопения исполнил квартет певчих архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По окончании богослужения митрополит Корнилий обратился со словом назидания к директору комбината и ко всем участникам богослужения. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.

Уважаемый Василий Васильевич!

Сердечно приветствую Вас и поздравляю с праздником воскресного дня и с праздником памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В сей праздничный день мы совершили Божественную литургию в храме-часовне в честь святителя Николая Чудотворца на алмазном месторождении имени Владимира Павловича Гриба и вознесли Господу Богу горячие молитвы о всех, кто работает на этом предприятии и полагает труды на благо нашего Отечества.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «если бы не было по промыслу Божественному первичного капитала, Богом заложенного в наши недра, то не существовала бы сегодня Россия. Ведь откуда было бы взяться материальным ценностям, необходимым для поддержания экономики, Вооруженных сил, безопасности, обеспечения определенного уровня жизни людей?» Сегодня наше Отечество переживает сложнейший период своей истории, и для уверенного движения в будущее нам как никогда важно иметь современную промышленность, а главное – создавать условия для тех, чьими трудами сегодня созидается общее благо.

Главное богатство России – это её народ, стремящийся к вечным христианским добродетелям, к добру, истине и красоте, и поэтому Святая Церковь, которая заботится о всех, кто верует в Господа Бога и обращается к Нему, стремится духовно поддержать людей там, где они живут и несут свое служение. Очень радостно пребывать здесь, на горно-обогатительном комбинате, администрация которого занимается не только вопросами контроля и обеспечения производственных процессов, но и обращает внимание на духовные потребности сотрудников, делая всё возможное для регулярного совершения здесь богослужений и общения работников предприятия со священнослужителями.

Сегодня мы искренне и сердечно благодарим Преосвященного владыку епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова, Александра Шалвича Давитиашвили и всех руководителей АО АНД Даймондс, руководство горно-обогатительного комбината и всех, кто поддерживает здесь духовную жизнь и принимает участие в богослужениях и таинствах Святой Христовой Церкви. Пусть Милосердный Господь мира благословит место сие и всех сотрудников горно-обогатительного комбината миром, благоденствием и преуспеянием во всех добродетелях! Молитвами Пречистой Богоматери, новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех святых да сохранит всех вас Господь на многая и благая лета!

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Митрополит Корнилий благословил Василия Васильевича образом Архистратига Божия Михаила.



