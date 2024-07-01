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Только 3% россиян игнорируют звонки и сообщения от руководства в нерабочее время

Двое из трех россиян не позволяют себе игнорировать звонки и сообщения от руководства даже вне рабочего времени. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Звонки, письма и сообщения от руководства в нерабочее время — привычное дело для большинства сотрудников. 66% россиян всегда отвечают на них, 23% россиян делают это не каждый раз, 3% не отвечают вовсе. Лишь 8% респондентов руководство никогда не звонит и не пишет в нерабочее время.

 Россияне старше 45 лет и сотрудники с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц реже позволяют себе пропускать звонки и сообщения от руководства.

 Сотрудники, работающие в гибридном графике, чаще отзываются на звонки и сообщения в нерабочее время, чем те, кто ходит на работу и трудится на удаленке: «Мало ли какие форс-мажорные ситуации могут возникнуть»; «Порой возникают ситуации, требующие немедленного вмешательства в процесс».

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего утверждали, что они всегда на связи, снабженцы (83%), экономисты (74%) и администраторы (73%). Сложнее всего работодателю дозвониться в нерабочее время до дизайнеров и программистов.


 Место проведения опроса: Россия, все округа
 Населенных пунктов: 563
 Время проведения: 1—16 июля 2024 года
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу и руководителя
 Размер выборки: 3000 респондентов

 

18 июль 11:30 | : Будни

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