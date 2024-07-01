26% архангельских родителей проявляют чудеса наивности

26% архангельских родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры, а 9% — в том, что в жизни их детей вообще нет места играм и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги и т. п.

При этом, как показывают результаты опросов, дети 38% родителей увлечены компьютерными играми. Наиболее популярные из них – Roblox (15% родителей смогли указать название игры) и Minecraft (11%). Далее следуют игра в футбол на компьютере, «Танки», Standoff 2 и всевозможные бродилки и стратегии. Практически каждый четвертый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретно игру играет ребенок, либо ответил, что дети играют в разные игры.



Далее по популярности следуют настольные игры. У 18% родителей дети с удовольствием играют в шахматы, «Монополию», карточные игры, «Лото», «Имаджинариум», Scrabble.



У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры, и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом.



«Догонялки», «прятки», «салки», катание на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, «Лего», игра в города и загадки также в арсенале современных детей.



Про такие ролевые игры, как «дочки-матери», «в школу», «куклы», «машинки», вспомнили только 2% родителей.

(фото с https://dzen.ru/a/ZB1c9DCwtTT7yVv7)