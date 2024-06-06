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Родители архангельских подростков уважают приватность своих детей

Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов детей, родители подростков — нет. 

Большинство родителей и мальчиков (75%), и девочек (77%) в возрасте от 6 до 11 лет знают, какой пароль установлен на смартфоне их ребёнка, а у некоторых защита вообще отключена либо ребенок пользуется кнопочным телефоном. 23% родителей сыновей и 21% родителей дочерей не знают пароль к детскому устройству.

 Чем старше становится ребёнок, тем чаще родители утверждают, что не знают пароль от его гаджета. Так, не знают пароль 59% родителей сыновей и 57% родителей дочерей 12—14 лет. А если чадо старше 15 лет, этот показатель достигает 73% и 80% соответственно.

 Интересно, что дочерей контролируют чуть чаще в возрасте 6—11 лет (77% против 75% среди родителей мальчиков), а сыновей — в подростковом возрасте: в 12—14 лет — 38% против 34% среди родителей девочек, в 15—17 лет — 23% против 15% соответственно.

(фото с https://news.myseldon.com

 

12 июль 08:00 | : Будни

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