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Компьютерные игры остаются забавой сильной половины архангелогородцев

В компьютерные игры играют 4 из 10 архангелогородцев. В числе самых популярных жанров — экшн, стратегии и головоломки

В той или иной мере компьютерными играми увлекаются 39% опрошенных: каждый девятый (11%) играет ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц и еще 10% — лишь несколько раз в год. Заядлых геймеров больше среди менеджеров по продажам, специалистов по работе с клиентами, квалифицированных рабочих, инженеров и водителей.

 Какие именно игры предпочитают северяне? Чаще всего — «стрелялки и/или «бродилки» (43%), стратегии (42%) и головоломки (35%). Симуляторы интересны 23%, приключения и квесты — 22%, шашки, шахматы и нарды — каждому пятому (19%). Карты и пасьянсы любят 18%, ролевые игры — 15%.

 Каждый пятый видит в компьютерных играх интересный вид досуга, еще 20% — способ ухода от реальности. 4 из 10 опрошенных оценивают это хобби скорее негативно: 35% считают его бесполезной тратой времени, а 6% — опасным увлечением, которое может привести к психическому расстройству.

Мужчины выбирают такой вид досуга как компьютерные игры вдвое чаще женщин (46% против 23%). У представителей сильного пола популярнее жанры экшн, стратегии и симуляторы, у женщин — головоломки, приключения и пасьянсы. Видеть в компьютерных играх способ отдыха больше склонны мужчины, «убийцами времени» и побегом от реальности их чаще называют женщины.

(фото с https://legkovmeste.ru

03 август 16:05 | : Будни

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