Чем развлекаются архангельские водители, стоя в автомобильных пробках

Слушать музыку, смотреть в окно и просматривать соцсети — самые популярные у водителей способы убить время в пробках. Детей в это время чаще всего развлекают разговорами и играми на планшете.

Стоя в пробке, архангелогородцы чаще всего слушают музыку (45%). Каждый седьмой (14%) развлекает себя в пробках наблюдением за окружающими машинами, каждый десятый (10%) просматривает соцсети или новости в телефоне. 8% опрошенных, стоя в пробках, слушают аудиокниги, лекции и подкасты. Погружаются в свои мысли 6%, просто отдыхают — 3%. 2% водителей признались, что пробках они общаются по телефону, еще 2% поют.

1% курит, также 1% смотрит кино и сериалы. Каждый десятый (10%) просто ждет. 5% занимаются другими делами: наводят порядок в машине, едят, заказывают товары из интернет-магазинов и проч. Россиянки, стоя в пробках, умудряются поправлять макияж и «пилить ногти».



Женщины чаще мужчин слушают в пробках аудиокниги и музыку, а также поют сами. Тех, кто просто ждет, больше среди представителей сильного пола.



Развлечь в пробке детей — задача посложнее. Чаще всего родители решают ее, занимая ребенка беседой (29%). Дети каждого пятого играют в игры на планшете (21%). По 12% включают радио и мультфильмы, 8% играют с детьми в различные словесные игры, загадывают друг другу загадки. Вместе с ребенком поют песни 6%, решают логические задачи и слушают аудиосказки по 3%. У 2% родителей дети в машине читают книги. По 1% предлагают детям перекусить и поиграть с игрушками. В том, что в пробках дети развлекают себя сами, признаются 15% опрошенных.