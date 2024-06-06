Тройка рысаков из Поморья отстоит честь региона на "Крылатом сердце России"

10 августа 2024 года на Московском конном заводе №1 пройдёт Четвёртый Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России». На этот раз мероприятие проводится в год 100-летнего юбилея завода. В нём – вот уже во второй раз – примет участие тройка из Архангельской области – предприятия АО «Агрофирма «Вельская»».

Плац МКЗ №1 превратится в полосу препятствий, имитирующих городскую езду. Русские тройки будут преодолевать препятствия и выполнять сложные фигуры. Тема турнира в этом году: "В гости в Москву!". Зрители увидят тройки разного назначения, разных пород лошадей и разных периодов истории – из Москвы, Московской, Архангельской, Владимирской областей.

В 2022 году архангельская тройка заняла 3-е место на Чемпионате русских троек «Крылатое сердце России». Наездник Андрей Перетягин – абсолютный чемпион России – вывел на боевое поле Московского конного завода №1 коренника русского рысака Логиста и пристяжных орловских рысаков Вестерна и Зарбека.

Программным номером этой красавицы-тройки стало «Путешествие в Архангельск». Гости из далёкого северного Вельска показали самобытный, интересный и цельный проезд. Андрей Перетягин со своей командой продемонстрировал, что можно не только выигрывать на бегах у мастеров-наездников, но и в традиционной экипажной езде блестяще выступить на призовых рысаках. Костюмы и музыка, выдержанные в строгом северном стиле, и гнедая, яркая тройка в изящном лёгком экипаже, доставили истинное наслаждение как неискушённым зрителям, так и опытным ценителям русских традиций.