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Жеребцы из Архангельской области взяли приз на Чемпионате русских троек в Москве

13 августа 2022 года на Московском конном заводе №1 в Горках-10 прошел турнир по традиционной экипажной езде для русских троек «Крылатое сердце России»!  

Девять троек из Архангельской, Московской, Владимирской, Костромской и Тверской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте, препятствия которого содержали как элементы фигурной езды, так и препятствия, имитирующие городскую езду.

Дебютантами турнира стала тройка из Архангельской области под управлением Андрея Перетягина (Агрофирма «Вельская», лошади Логист, Вестерн, Зарбек). Она заняла призовое третье место.

 На втором – тройка орловских рысаков ПАО «Акрон» (Кавалергард, Ромео, Инкогнито). Победителем вновь стал мастер-наездник Леонид Смаглий («Конник Подмосковья», помощники Юлия Орлова, Анна Старшинова), управлявший тройкой молодых орловских рысаков Камерист, Братск, Капельмейстер и представивший выступление на тему «Гусарский поход».

Тема турнира в этом году – «Путешествие по России». Архангельская тройка рассказала о своем долгом пути до Подмосковья. Жюри по достоинству оценило мастерство управления тройкой среди препятствий, скорость прохождения маршрута и артистизм участников и подачу экипажа.

 

16 август 11:40 | : Будни

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