Агрофирма "Вельская" впервые выставила на Чемпионат России свою тройку жеребцов

13 августа 2022 года на Московском конном заводе №1 в Горках-10 пройдёт турнир по традиционной экипажной езде для русских троек «Крылатое сердце России». В нём впервые примет участие тройка из Архангельской области – предприятия АО «Агрофирма «Вельская»».
Турнир проводится во второй раз. В прошлом году мероприятие прошло при полных трибунах, собрав более 500 гостей. Профессионалы отрасли и любители традиционной экипажной езды сразу назвали его одним из наиболее ярких событий конного мира.
В этом году зрители увидят не только знаменитые парадные тройки орловских рысаков – визитной карточки МКЗ №1, – но и тройки лошадей разных пород из Москвы, Московской, Владимирской, Архангельской областей, Костромы и Твери.
Тема турнира – «Путешествие по России». Каждый участник в своём выступлении должен будет рассказать о своём городе, своей дороге и своих приключениях. Строгое жюри будет оценивать «городскую езду» – мастерство управления тройкой среди препятствий, которые раньше встречались в повседневной жизни (извилистая дорога, узкая улица, городской тупик). Также будет оцениваться подача экипажа: соответствие лошадей экипажу, упряжь, костюмы и даже артистические способности участников.
Турнир будет сопровождаться ярмаркой, куда свою продукцию привезут подмосковные фермеры, показательной выводкой лошадей орловской рысистой породы, модным дефиле дизайнера Лилии Гуреевой, показательным котильоном Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России и катанием на пони для детей.
Организаторы турнира – ассоциация «Росплемконзавод», ПАО «Акрон», Московский конный завод №1 и Общество любителей экипажной езды.
Дресс-код для гостей – летний усадебный.
Дамы – в шляпках! Сбор гостей – с 12:00.