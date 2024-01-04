У 44% архангелогородцев за последний год ухудшилось эмоциональное состояние

Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснила, что работающие местные жители стали хуже оценивать свое эмоциональное состояние и чаще всего в этом опрошенные винят руководство своих копаний, атмосферу в коллективе и чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих людей последние годы. Так, в среднем работающие жители Архангельской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,6 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.

Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 44% опрошенных жителей региона. Еще 20% сказали, что ничего не изменилось. А 36% отметили улучшение психологической составляющей. Интересно, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).

В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший мед. персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие.

Значительно улучшилось Незначительно улучшилось Не изменилось Незначительно ухудшилось Автомобильный бизнес 21% 13% 25% 41% Маркетинг, реклама, PR 19% 22% 22% 38% Рабочий персонал 17% 17% 30% 35% Управление персоналом, тренинги 16% 18% 19% 47% Искусство, развлечения, массмедиа 15% 8% 31% 46% Безопасность 15% 17% 37% 30% Транспорт, логистика, перевозки 14% 20% 26% 40% Административный персонал 14% 16% 27% 43% Юристы 14% 11% 35% 40% Высший и средний менеджмент 14% 13% 32% 41% Информационные технологии 13% 16% 22% 49% Наука, образование 13% 13% 24% 49% Продажи, обслуживание клиентов 13% 20% 27% 41% Розничная торговля 13% 19% 19% 49% Финансы, бухгалтерия 12% 14% 30% 44% Строительство, недвижимость 11% 19% 27% 42% Производство, сервисное обслуживание 10% 17% 28% 45% Медицина, фармацевтика 10% 18% 22% 51% Закупки 6% 22% 30% 42%

На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 49% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (41%). На третьем месте оказалась неуверенность в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор набрал 37% голосов опрошенных. Близко к этому стоит другая причина стресса – объёмы работы, из-за этого страдают от стресса еще 33% опрошенных.

Интересно, что руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 20% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 13% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 11% больше за год. А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 10% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки.



