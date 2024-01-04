У 44% архангелогородцев за последний год ухудшилось эмоциональное состояние
Служба исследований hh.ru, на основе данных, полученных в ходе опроса, выяснила, что работающие местные жители стали хуже оценивать свое эмоциональное состояние и чаще всего в этом опрошенные винят руководство своих копаний, атмосферу в коллективе и чувство неуверенности в завтрашнем дне.
Опрос hh.ru выявил интересные тенденции, которые прослеживаются в настроениях работающих людей последние годы. Так, в среднем работающие жители Архангельской области оценивают свое психологическое состояние менее чем на 2,6 из 5 баллов. Лучше остальных настроены жители Кемерово (3,2). Интересно, что релоканты, живущие за пределами РФ и прошедшие опрос, указывают свое психологическое состояние на 3,3 балла.
Ухудшение своего эмоционального фона за последний год отметили 44% опрошенных жителей региона. Еще 20% сказали, что ничего не изменилось. А 36% отметили улучшение психологической составляющей. Интересно, что релоканты чаще других отмечают улучшение своих эмоций (44% против 30% среди живущих в РФ).
В разрезе профессий чаще других жалуются на падение эмоционального фона врачи и младший мед. персонал (сразу 51% представителей этой сферы). А вот об улучшении психологического состояния больше других говорят работники автосферы, маркетологи и рабочие.
Значительно улучшилось
Незначительно улучшилось
Не изменилось
Незначительно ухудшилось
Автомобильный бизнес
21%
13%
25%
41%
Маркетинг, реклама, PR
19%
22%
22%
38%
Рабочий персонал
17%
17%
30%
35%
Управление персоналом, тренинги
16%
18%
19%
47%
Искусство, развлечения, массмедиа
15%
8%
31%
46%
Безопасность
15%
17%
37%
30%
Транспорт, логистика, перевозки
14%
20%
26%
40%
Административный персонал
14%
16%
27%
43%
Юристы
14%
11%
35%
40%
Высший и средний менеджмент
14%
13%
32%
41%
Информационные технологии
13%
16%
22%
49%
Наука, образование
13%
13%
24%
49%
Продажи, обслуживание клиентов
13%
20%
27%
41%
Розничная торговля
13%
19%
19%
49%
Финансы, бухгалтерия
12%
14%
30%
44%
Строительство, недвижимость
11%
19%
27%
42%
Производство, сервисное обслуживание
10%
17%
28%
45%
Медицина, фармацевтика
10%
18%
22%
51%
Закупки
6%
22%
30%
42%
На эмоциональное состояние работников среди прочего влияет стресс, который, по их мнению, в большинстве случаев вызывает их руководство – об этом заявили сразу 49% респондентов. Также опрошенные винят в стрессе негативную атмосферу в коллективе (41%). На третьем месте оказалась неуверенность в завтрашнем дне – этот стрессовый фактор набрал 37% голосов опрошенных. Близко к этому стоит другая причина стресса – объёмы работы, из-за этого страдают от стресса еще 33% опрошенных.
Интересно, что руководство как основную причину стресса на работе опрошенные стали упоминать на 20% чаще по сравнению с показателями этого же опроса в 2022 году. А стресс из-за роста объёмов задач на работе стал упоминаться на 13% чаще. Негативная атмосфера в коллективе стала давить на людей на 11% больше за год. А вот новости и социально-политический контекст, наоборот, стал влиять на людей меньше: респонденты на 10% меньше по сравнению с 2022 годом стали указывать, что стрессуют из-за новостной повестки.