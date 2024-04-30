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Удаленка благотворно влияет на психику жителей Поморья

Улучшилось и настроение, и общее психологическое состояние сразу у 65% бывших офисных сотрудников в регионах СЗФО, которые теперь перешли на удаленку. Архангельская область входит в их число. 

Причем чаще всего о росте эмоционального состояния сообщают работники финансовой сферы и бухгалтеры (сразу 75% представителей этой сферы), также административный персонал (64%) и топ-менеджеры (64%). 

С другой стороны, 10% тех, кто перешёл за последний год работать на удаленку из офиса, наоборот, пожаловались на ухудшение психологического состояния. И чаще всего о падении настроения из-за работы в одиночестве жаловались ИТ-специалисты (сразу 17% представителей этой сферы), а также работники сферы продаж (12%). 

Никак не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону при переходе на удаленку настроение у 20% опрошенных. Остальные затруднились ответить. 

Примечательно, что на ухудшение настроения и нестабильное эмоциональное состояние при переходе на дистант чаще всего жалуются молодые работники от 18 до 24 лет (сразу 31% или каждый третий опрошенный). А вот работники среднего возраста (25-34 года) лучше других себя чувствуют, работая вне офиса – сразу 63% респондентов этого возраста. Интересно, что возрастные работники (54 лет и старше) тоже довольно благосклонные к удаленке и отмечают улучшение настроения из-за перехода на дистант. 

Есть и другая часть респондентов, которые из-за требования работодателей были вынуждены за последний год вернуться с удаленки в офис. Опрос hh.ru показал, что сразу у 79% опрошенных работников в Архангельской области, которые теперь трудятся в офисе, оставив удаленку, ухудшилось психологическое состояние. А вот об улучшении настроения и психологического здоровья заявили лишь 9% опрошенных на Северо-Западе страны. Остальные не заметили никаких изменений. 

 

27 май 08:49 | : Будни

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