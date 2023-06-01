Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы находятся в объятии стресса

Аналитики hh.ru совместно с экспертами Alter замерили уровень стресса среди местных жителей и выяснили, как оценивают своё эмоционально состояние горожане, а также как оно изменилось за год.

Эмоции на «троечку» 

Больше трети опрошенных (39%) местных жителей, согласно опросу, оценивают своё эмоциональное состояние на 3 из 5 баллов. Каждый четвёртый (26%) на двойку, 18% поставили своему эмоциональному фону низший бал (1). Ещё 20% чувствуют себя сносно и поставили 4 балла и лишь 7% оценили свои текущие эмоции и настроение на 5 баллов. 

«При этом несмотря на такие не самые позитивные данные по сравнению с 2021 годом доля тех, кто оценивает своё эмоциональное состояние как хорошее в регионе выросла на 7%, а доля тех, кто оценивает свое состояние на двойку, наоборот, сократилась на 6%. В разрезе профессиональных сфер мы видим, что хуже всего с точки зрения эмоциональной стабильности и состояния дела обстоят у представителей сферы маркетинга, рекламы, пиара, консалтинга, управления персоналом, ИТ-сферы и стратегии. В этих сферах более 40% опрошенных поставили своим эмоциям в 2023 году лишь 1-2 балла из 5. С другой стороны, самые высокие оценки своему эмоциональному состоянию ставят строители, юристы, а также работники сферы образования», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.   

Тревожность пока под контролем, но не у всех  

Исследование показало такие результаты: жители Архангельской области оказались на 9 месте среди регионов СЗФО в рейтинге по достаточно высокому уровню тревоги: лишь 72% респондентов указали, что их уровень тревоги не поднимался выше 5-6 баллов из 10, где 0 – показатель абсолютного отсутствия тревоги, а 10 – максимальный уровень тревоги. В свою очередь самый высокий показатель тревожности также у петербуржцев – его отметили 17% респондентов. В Архангельской области 16% местных респондентов ответили наивысший уровень тревожности. Для сравнения: по России не испытывают и редко испытывают 64%, а постоянно находятся в этом нестабильном состоянии 12%. Самыми спокойными оказались жители Челябинской области (80%) и Красноярского края (75%). 

В разрезе профессий наибольшая тревожность зафиксирована среди представителей ИТ-сектора (сразу 43%, то есть почти половина опрошенных), строительной сферы и недвижимости, маркетологов (по 42% в каждой сфере). Также достаточно часто нервничают представители сферы административного персонала и эйчары.  

При этом по сравнению с прошлым годом больше половины опрошенных (51%) в регионе заявили, что они чувствуют значительное увеличение тревожности. Еще 19%, то есть каждый пятый, заметили, что ощущают рост тревоги внутри себя, но не значительно. 14% заявили, что в целом ничего не изменилось за год. 5%, наоборот, указали, что стали меньше тревожится за последний год. И лишь 6% вообще не стрессовали в последнее время.  

(фото с https://dzen.ru/a/Y0beUgPsREg-bcx_ 

17 июль 08:02 | : Будни

Главные новости


Песня плова
Как «Красное Поморье» стало жёлтым

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (177)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20