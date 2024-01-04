Отдых без аварий: в каких регионах водителям стоит быть аккуратнее

В страховой компании «Согласие» исследовали долю ДТП с участием приезжих автомобилистов в разных регионах России.

По данным Росстата в 2023 году внутренний туризм показал рост на 20 %.

Аналитики страховой компании «Согласие» провели исследование, в котором выявили, в каких регионах* чаще всего происходят ДТП по вине приезжих автомобилистов. По данным экспертов наибольшее число аварий происходит в Краснодарском крае и Ростовской области – 2,8 % от всех проанализированных ДТП за 2023-2024 гг.

Следом за ними с небольшим отставанием следует Самарская область – на нее пришлось 2,6 %. Чуть в меньшее количество аварий попадали гости республики Татарстан – 2,5 %. Замыкают этот рейтинг Волгоградская и Воронежская области, в каждой из которых за полтора года произошла 1,7 % аварий с приехавшими из другого региона гражданами.

Также специалисты отметили, что наиболее часто виновниками ДТП в других городах становились жители Московского региона, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и республики Татарстан.

Самыми «безопасными» регионами, в тоже время, стали республики Калмыкия, Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область – в них за проанализированный период зафиксированы единичные случаи ДТП, произошедших по вине приехавших из других регионов автомобилистов.

* При подсчете были исключены Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область