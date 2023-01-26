В Архангельской области 70% водителей относятся к разряду "несговорчивых"

Каждый второй водитель, попавший в аварию, предпочитает оформлять документы о ДТП в упрощенном порядке. По данным страховой компании «Согласие», в прошлом году по системе «Европротокол» было оформлено 51 % дорожных происшествий.

Наибольшую «несговорчивость» на дороге проявляли водители из Иркутской области, где только в 21 % аварий автолюбители договаривались без вызова сотрудников ГИБДД. Также к решению дорожных инцидентов между собой реже прибегали водители из Амурской области – 23 %, Архангельской области – 30 %, Краснодарского края – 33 % и Владимирской области – 35 %.

Не очень часто оформляют ДТП по системе «Европротокол» в Республике Татарстан – 36 % и Вологодской области – 38 %.

А к самым «сговорчивым» водителям можно отнести автовладельцев из Приморского края – 71 % и Липецкой области – 68 %. Кроме того, оформлять ДТП в упрощенном порядке предпочитают автомобилисты из Ульяновской области – 63 %, Новосибирской области – 63 %, а также из Республики Дагестан, Смоленской и Орловской областей – по 62 %.

(фото с http://yutazy.ru/news/)