Удар по "Рико"

Большинство аварий, пострадавших пассажиров, а также случаев тяжёлых травм приходятся на автобусный общественный транспорт. При этом самые опасные – пригородные и междугородние автобусные рейсы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику «Согласия» и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) за 2023 г.

Доля происшествий с пассажирским автотранспортом составила 69,9 % от общего числа аварий с участием общественного транспорта всех видов. А доля пострадавших – 80,6 %, следует из данных НССО. За январь-ноябрь минувшего года в стране было совершено 2 461 ДТП по вине водителей автобусов лицензированных перевозчиков, в которых погибли 103 человека и 3 774 были ранены, подсчитали в Госавтоинспекции МВД России.

Напомним, что подавляющее число автобусных маршрутов в Архангельске обслуживает компания «Рико». Сообщения о ДТП с участием голубых автобусов (и прочие скандалы) поступают не реже, чем раз в неделю.