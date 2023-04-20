Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск вошел в список российских анти-лидеров по числу ДТП

Специалисты страховой компании «Согласие» назвали топ-10 аварийных регионов России, проанализировав данные о страховых случаях в 2022 году с легковыми автомобилями, владельцы которых оформили полное каско.

 Аварийный рэнкинг возглавили Краснодар, Красноярск и Ижевск, где водители наиболее часто попадали в аварии и сообщали о повреждениях транспорта. Частота* страховых случаев по полисам каско там составила от свыше 40 % до более 37 %.

Следом (в порядке убывания) идут Иркутск, Абакан, Архангельск и Кемерово, в которых аварийность зафиксирована на уровне от чуть более 37 % до почти 34 %. Замыкают антирейтинг Барнаул, Казань и Санкт-Петербург с показателями в диапазоне 33-31 %.

 К регионам с самым «спокойным» дорожным движением, где водители реже всего попадали в дорожные инциденты, специалисты отнесли Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострому, Воронеж и Саратов. Показатели аварийности там менее 22 %. 

 В список как самых «опасных», так и самых «безопасных» регионов, не вошла Москва, в которой отмечены средние значения по числу страховых событий.   

 

23 май 12:03 | : Скандалы

Главные новости


А искусство – вечно. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Турецкий прогон. России рано волноваться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (245)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20