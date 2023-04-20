Архангельск вошел в список российских анти-лидеров по числу ДТП

Специалисты страховой компании «Согласие» назвали топ-10 аварийных регионов России, проанализировав данные о страховых случаях в 2022 году с легковыми автомобилями, владельцы которых оформили полное каско.

Аварийный рэнкинг возглавили Краснодар, Красноярск и Ижевск, где водители наиболее часто попадали в аварии и сообщали о повреждениях транспорта. Частота* страховых случаев по полисам каско там составила от свыше 40 % до более 37 %.

Следом (в порядке убывания) идут Иркутск, Абакан, Архангельск и Кемерово, в которых аварийность зафиксирована на уровне от чуть более 37 % до почти 34 %. Замыкают антирейтинг Барнаул, Казань и Санкт-Петербург с показателями в диапазоне 33-31 %.

К регионам с самым «спокойным» дорожным движением, где водители реже всего попадали в дорожные инциденты, специалисты отнесли Иваново, Челябинск, Нижний Новгород, Кострому, Воронеж и Саратов. Показатели аварийности там менее 22 %.

В список как самых «опасных», так и самых «безопасных» регионов, не вошла Москва, в которой отмечены средние значения по числу страховых событий.